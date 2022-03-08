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نصرالله: هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريطٌ بالأمة

Lebanon 24
08-03-2022 | 09:24
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