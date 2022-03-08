نصرالله: الأميركيون يعدونكم بوعود كاذبة هل تعلمون أيها اللبنانيون أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر؟

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