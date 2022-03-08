نصرالله: الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً ولكن لا جواب حتى اليوم

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