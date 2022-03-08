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نصرالله: الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً ولكن لا جواب حتى اليوم

Lebanon 24
08-03-2022 | 09:50
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