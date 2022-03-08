أخبار عاجلة

اتصال هاتفي جديد بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الروسي (العربية)

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: ماكرون اتصال هاتفيا برئيس وزراء إسرائيل لتنسيق جهود وقف القتال في أوكرانيا
lebanon 24
09/03/2022 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث أجرت اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني (العربية)
lebanon 24
09/03/2022 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: رئيس الوزراء بينت طلب من بايدن في اتصال هاتفي عدم العودة إلى الاتفاق النووي (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيسان الفرنسي والروسي يبحثان أزمة أوكرانيا في اتصال هاتفي (العربية)
lebanon 24
09/03/2022 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:51 | 2022-03-08
17:38 | 2022-03-08
17:37 | 2022-03-08
17:36 | 2022-03-08
17:28 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website