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رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا تدعم أوكرانيا بمساعدات إنسانية وسنزيد من قواتنا بحوالي 575 عسكريا ومستعدون لتجديد عملياتنا (سبوتنيك)

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:15
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