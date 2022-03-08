أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني: هناك حاجة واضحة لوقف الاعتماد على النفط والغاز من روسيا حتى لو كان الأمر صعبا للبعض (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير العمال البريطاني يعلن حظرا تدريجيا على استيراد الغاز والنفط من روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 00:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا تعرف إلى أين ستوجه نفطها في حال تخلي أوروبا وأميركا عن استيراده (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 00:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري: لن نضع فيتو على العقوبات الأوروبية ضد روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 00:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء البريطاني: نشك في أي تأكيدات أو التزامات قد يقدمها الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 00:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:54 | 2022-03-08
17:53 | 2022-03-08
17:51 | 2022-03-08
17:38 | 2022-03-08
17:37 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website