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زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: نبحث خطة دعم طارئ لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2022 | 14:48
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