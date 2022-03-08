أخبار عاجلة

مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية: 30 عاما من التقدم في روسيا تم مسحها خلال 12 يوما

Lebanon 24
08-03-2022 | 15:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند وعرض معها العلاقات الثنائية والمفاوضات مع صندوق النقد وترسيم الحدود والانتخابات واستجرار الطاقة
lebanon 24
09/03/2022 01:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركية: نحو 3 ملايين أوكراني بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بسبب إجراءات روسيا
lebanon 24
09/03/2022 01:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني يؤكدان خلال اتصال هاتفي أهمية التنسيق مع الحلفاء لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات والالتزام بمسار دبلوماسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/03/2022 01:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان العراقي أن واشنطن ستواصل مساعدة العراق على مواجهة التحديات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/03/2022 01:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:54 | 2022-03-08
17:53 | 2022-03-08
17:51 | 2022-03-08
17:38 | 2022-03-08
17:37 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website