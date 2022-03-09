أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف

Lebanon 24
09-03-2022 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات العسكريين
lebanon 24
09/03/2022 15:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وزير الدفاع ورئيس جمعيّة المصارف
lebanon 24
09/03/2022 15:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفيرة فرنسا في لبنان السيدة ان غرييو وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات العسكرية في اوكرانيا
lebanon 24
09/03/2022 15:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفداً من مجلس وزراء العدل العرب: بيروت تفتح ابوابها للجميع وبخاصة للأشقاء العرب وللتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير القوانين وتوحيد التشريعات
lebanon 24
09/03/2022 15:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:29 | 2022-03-09
08:28 | 2022-03-09
08:22 | 2022-03-09
08:18 | 2022-03-09
08:15 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website