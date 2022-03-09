الرئيس عون استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف

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