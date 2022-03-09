أخبار عاجلة

الـ"CIA": بصرف النظر عن نتائج مفاوضات فيينا إيران ستبقى تهديدا للشرق الأوسط

Lebanon 24
09-03-2022 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المندوب الروسي في مفاوضات فيينا: الاجتماع التنسيقي عقد دون إيران لتبادل وجهات النظر
lebanon 24
09/03/2022 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان أبلغ لافروف أن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا تحتاج لقرار سياسي من الغرب (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تكشف آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا.. ما الجديد؟
lebanon 24
09/03/2022 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وزير الثقافة الإيراني: نجاح مفاوضات فيينا مؤشر سلام لكل المنطقة
lebanon 24
09/03/2022 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:32 | 2022-03-09
08:29 | 2022-03-09
08:28 | 2022-03-09
08:22 | 2022-03-09
08:18 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website