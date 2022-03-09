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"سي ان ان" عن مستشار الأمن القومي الأميركي: ندعو منتجي النفط إلى زيادة إمدادات النفط والوقت الآن مناسب لذلك

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:36
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