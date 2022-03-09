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بوتين يُشدّد على ضرورة تنفيذ قراره بمنع إرسال أي متعاقد عسكري إلى أوكرانيا ومعاقبة كل من يخالف هذا القرار

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:07
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