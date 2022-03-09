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"ماكدونالدز" تقول إنّ إغلاق فروعها في روسيا سيكلفها 50 مليون دولار شهريا

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:38
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