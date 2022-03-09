أخبار عاجلة

جونسون: سنحاسب بوتين بسبب ما قام به في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الدولي للجودو يعلق رئاسه بوتين الشرفية للاتحاد بسبب الهجوم على أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
10/03/2022 04:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون لبوتين: أي اجتياح روسي لأوكرانيا سيكون سوء تقدير كارثي (العربية)
lebanon 24
10/03/2022 04:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: جونسون أبلغ بوتين أن الهجوم على أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا (العربية)
lebanon 24
10/03/2022 04:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: جونسون تحدث إلى بوتين هاتفيا بشأن الوضع شرق أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
10/03/2022 04:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:35 | 2022-03-09
19:28 | 2022-03-09
19:18 | 2022-03-09
19:18 | 2022-03-09
19:14 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website