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مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" تعلق إبرام عقود شراء نفط من روسيا (العربية)

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:49
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