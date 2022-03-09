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البنتاجون: 2000 جندي أميركي سينضمون إلى القوات الموجودة في دول حلف الناتو

Lebanon 24
09-03-2022 | 15:43
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