الحدث عن "فينشيال تايمز": انتشر فريق من الأميركيين العسكريين والمدنيين في أنحاء أوكرانيا قبل أشهر من الحرب الروسية للمساهمة في تعزيز البنية التحتية الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية الروسية

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