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الحكومة الأوكرانية: تم إجلاء 10,000 شخص من محيط كييف إلى داخل العاصمة

Lebanon 24
10-03-2022 | 01:40
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