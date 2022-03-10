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صندوق النقد الدولي يعلن منح مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:19
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