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وزير الداخلية الفرنسي: لا نعلم إلى متى سيدوم الصراع في أوكرانيا ونعمل على إيجاد وسائل لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:42
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