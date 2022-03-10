أخبار عاجلة

سفير أوكرانيا في بيروت للحدث: أصبحنا أقوى دبلوماسيا وبالتفاوض

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سفير أوكرانيا في لبنان: نثمن موقف بيروت ضدّ الهجمة على بلادنا
lebanon 24
10/03/2022 13:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأوكراني في برلين: إذا لم نوقف بوتين الآن فلن تكون أوكرانيا هي الأخيرة (الجزيرة)
lebanon 24
10/03/2022 13:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان لدى روسيا للـ"أم تي في": نُنسّق مع الحكومة اللبنانية ومع بو حبيب لنقل اللبنانيين إلى بيروت بأمان ونحاول تأمين الإقامة الآمنة لكلّ اللبنانيين الذين سيصلون إلى روسيا
lebanon 24
10/03/2022 13:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: سفيرنا في كييف غادر أوكرانيا
lebanon 24
10/03/2022 13:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:38 | 2022-03-10
06:32 | 2022-03-10
06:28 | 2022-03-10
06:26 | 2022-03-10
06:23 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website