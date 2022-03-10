أخبار عاجلة

هيئة الطيران الروسية: نبحث إمكانية استيراد قطع غيار للطائرات من تركيا والهند ودول أخرى (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن وزارة الدفاع الروسية: قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ والطيران الاستراتيجي في حالة تأهب
lebanon 24
10/03/2022 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران المدني اليونانية تعلن إغلاق المجال الجوي لليونان أمام خطوط الطيران الروسية (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/03/2022 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز": رومانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية لتنضم بذلك إلى بولاندا وإستونيا وبريطانيا ودول أخرى
lebanon 24
10/03/2022 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران الأميركية توسع من دائرة منع طائراتها من التحليق في الأجواء الروسية (الروسية)
lebanon 24
10/03/2022 17:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:05 | 2022-03-10
09:58 | 2022-03-10
09:55 | 2022-03-10
09:48 | 2022-03-10
09:38 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website