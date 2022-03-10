كنعان: أقرّت لجنة المال موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والاعلام والسياحة والبيئة وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات

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