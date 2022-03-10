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لافروف: سعينا حتى اللحظة الأخيرة لحلّ الموقف مع أوكرانيا عبر الوسائل الدبلوماسية

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:33
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