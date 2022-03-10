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"رويترز" عن مصدرين حكوميين: ألمانيا لم توافق على أي اجتماع بين المستشار السابق غيرهارد شرودر والرئيس الروسي

Lebanon 24
10-03-2022 | 10:20
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