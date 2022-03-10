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تكليف وزير الدفاع موريس سليم ترؤس لجنة لحماية خطّ النفط في طرابلس (أم تي في)

Lebanon 24
10-03-2022 | 10:36
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