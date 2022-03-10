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وزير الإعلام عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون يرمي لتعديل قانون الانتخابات للسماح باعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر في انتخابات 2026

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:01
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