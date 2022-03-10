الحلبي: قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من ألمانيا الاتحادية ضمن إطار اتفاق عون مالي لصالح برامج تعليمية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء

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