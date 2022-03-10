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عون أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:18
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