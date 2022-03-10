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ماكرون: نريد التوصل على مدى قصير لحماية مواطنينا والمستثمرين من ارتفاع الأسعار (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:38
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