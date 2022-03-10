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وزير المالية الروسي: سنسدد الديون الخارجية بالروبل إذا استمر تجميد حسابات النقد الأجنبي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-03-2022 | 12:26
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