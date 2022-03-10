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هيئة الطوارئ الأوكرانية: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص عبر الممر الإنساني في سومي اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2022 | 12:31
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