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نائب عمدة ماريوبول: المدينة تتعرض لقصف جوي روسي دون رحمة مع تعمد استهداف طرق الإجلاء (الجزيرة)
Lebanon 24
10-03-2022
|
14:43
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