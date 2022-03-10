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أخبار عاجلة
الشابتان الأميركيتان نقلتا من صنعاء إلى عدن ومنها إلى الرياض في عملية تمت في كانون الثاني الماضي
Lebanon 24
10-03-2022
|
17:27
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