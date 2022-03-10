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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: رئيس الوزراء مستعد لاستضافة محادثات سلام في القدس بين بوتين وزيلنسكي

Lebanon 24
10-03-2022 | 18:01
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