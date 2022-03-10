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موسكو تطالب واشنطن بأن توقف "الأنشطة المتطرفة" لشركة ميتا عقب سماحها بخطاب مناهض للجيش الروسي

Lebanon 24
10-03-2022 | 23:28
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