أخبار عاجلة

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء هنغاريا: لن تكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي قد تنطبق على الغاز أو النفط من روسيا
lebanon 24
11/03/2022 15:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري: لن نضع فيتو على العقوبات الأوروبية ضد روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
11/03/2022 15:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي و4 مسؤولين آخرين
lebanon 24
11/03/2022 15:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 مسؤولين ماليين بينهم رئيس الوزراء (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/03/2022 15:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:57 | 2022-03-11
07:56 | 2022-03-11
07:50 | 2022-03-11
07:49 | 2022-03-11
07:41 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website