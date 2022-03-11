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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: النص النهائي للاتفاق النووي "جاهز بشكل اساسي وعلى الطاولة"

Lebanon 24
11-03-2022 | 05:43
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