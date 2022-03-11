أخبار عاجلة

بوتين: هناك تحوّل إيجابي في المفاوضات مع أوكرانيا وتجربة استهداف اقتصادنا في الماضي أثبتت أن العقوبات والقيود عززت قدراتنا خاصة في مجال التكنولوجيا

Lebanon 24
11-03-2022 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين: العقوبات على روسيا كانت ستفرض حتى لو لم ننفذ العملية في أوكرانيا
lebanon 24
11/03/2022 19:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون بأنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء بالحرب أو عبر المفاوضات
lebanon 24
11/03/2022 19:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"رسالة" من بوتين للقوات الروسية الخاصة في أوكرانيا.. هذا ما تضمنته
lebanon 24
11/03/2022 19:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يدعو بوتين لحلّ أزمة أوكرانيا بالمفاوضات
lebanon 24
11/03/2022 19:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:04 | 2022-03-11
12:03 | 2022-03-11
12:02 | 2022-03-11
11:59 | 2022-03-11
11:54 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website