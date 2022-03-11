بوتين: هناك تحوّل إيجابي في المفاوضات مع أوكرانيا وتجربة استهداف اقتصادنا في الماضي أثبتت أن العقوبات والقيود عززت قدراتنا خاصة في مجال التكنولوجيا

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