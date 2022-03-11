وزير الاعلام زياد مكاري بعد لقائه الرئيس عون: المرحلة الصعبة تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين وعلينا العمل بدل ان نتكلم

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