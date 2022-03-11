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رئيسة المفوضية الأوروبية: كان هناك ثلاث حزم من العقوبات على روسيا ونعد حزمة رابعة لعزلها وعزل اقتصادها
Lebanon 24
11-03-2022
|
09:25
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