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ماكرون: أوروبا تخطط لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027 (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-03-2022 | 12:57
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