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وكالة الطاقة الذرية: فنيون أوكرانيون بدأوا بإعادة التيار الكهربائي لمحطة تشيرنوبل (العربية)

Lebanon 24
11-03-2022 | 15:47
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