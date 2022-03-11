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أخبار عاجلة
ماكرون: لسنا في حالة حرب ولن نردّ على مسرح قتال تسبّبت فيه روسيا
Lebanon 24
11-03-2022
|
17:07
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