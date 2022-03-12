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مجلس النواب الأوكراني يتهم القوات الروسية باختطاف رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف
Lebanon 24
12-03-2022
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00:18
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