أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة

Lebanon 24
12-03-2022 | 00:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحدث نقلا عن وزارة الدفاع الأوكرانية: تقدم بطيء جدا للقوات الروسية نحو كييف خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
12/03/2022 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تقدمت لمسافة 21 كيلومترا إَضافيا خلال الساعات الـ24 الماضية غربي دونيتسك
lebanon 24
12/03/2022 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
12/03/2022 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: موسكو ستفتح ممرات إنسانية في كييف ومدن أخرى اليوم الاثنين
lebanon 24
12/03/2022 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:09 | 2022-03-12
05:08 | 2022-03-12
05:00 | 2022-03-12
04:59 | 2022-03-12
04:50 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website