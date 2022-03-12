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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العمليات الخاصة
Lebanon 24
12-03-2022
|
02:16
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