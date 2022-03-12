أخبار عاجلة

حرس الحدود الأوكراني: أكثر من 94 ألف شخص خرجوا من البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا

Lebanon 24
12-03-2022 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حرس الحدود البولندي: أكثر من مليون لاجىء وصلوا إلى بولندا من أصل مليون ونصف غادروا أوكرانيا جراء الحرب
lebanon 24
12/03/2022 12:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: لا أدلّة على تقدّم القوات البيلاروسية نحو الحدود الأوكرانية
lebanon 24
12/03/2022 12:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: مستوى التهديد وصل إلى الحدود القصوى
lebanon 24
12/03/2022 12:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني يلتقي نظيره الأميركي على الحدود البولندية الأوكرانية
lebanon 24
12/03/2022 12:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:09 | 2022-03-12
05:08 | 2022-03-12
05:00 | 2022-03-12
04:59 | 2022-03-12
04:50 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website