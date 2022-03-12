نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ"الجديد": هناك تهديد للأمن الغذائي في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية

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