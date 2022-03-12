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عمدة فاسيلكيف: تدمير المطار العسكري بالمدينة وانفجارات في مستودع الذخيرة بعد الضربة الجوية الروسية

Lebanon 24
12-03-2022 | 04:10
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